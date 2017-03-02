Татьяна Навка показала свою маму: поклонники спортсменки в восторге от физической подготовки Раисы Анатольевны

Татьяна Навка постоянно делится со своими поклонниками личными фото своей семьи. Недавно женщина похвасталась активным образом жизни своей мамы, которая потрясла всех своей фигурой. Неделю назад Навка поделилась фото, на котором ее дочка Надя катается на лошади, а немного позже решила продемонстрировать в кого ей досталась такая прекрасная гибкость. Фигуристка в Инстаграм опубликовала снимок своей родительницы, которая занимается йогой.

«Любим вместе с мамочкой заниматься йогой. Она у меня большая умница. Не зря говорят, яблоко от яблони…», — написала в посте спортсменка.

Поклонники знаменитости были приятно шокированы физической подготовкой женщины: «Какая молодец!», «Умничка! Восхищаюсь», «Шикарно выглядит женщина, продолжает поддерживать форму». Необходимо отметить, что Раиса Анатольевна в юности увлекалась спортивной гимнастикой, даже входила в состав украинской сборной. На сегодняшний день мать Навки продолжает заниматься спортом: ходит в бассейн, активно занимается в спортзале, любит спокойные прогулки.

Напомним, между дочерью и матерью хорошие отношения. Осенью прошлого года спортсменка очень трогательно поздравила свою родительницу с днем рождения, поблагодарив за хорошее воспитание и любовь.