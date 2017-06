Татьяна Навка в «Инстаграме» попросила не обижать ее дочь

Выпускной, но ещё не последний. Как приятно видеть своих детей, когда они к чему-то стремятся и трудятся! Всегда говорю и учу своих детей, что жизнь без преодолений и достижений становится скучной и пресной. Главное… каждый день учиться чему-то новому, забираться на ступеньку выше. Моя @sashazhulina закончила 10 класс практически на отлично, чему я безгранично рада! И то, что она каждый день учится,развивается,пробивает эти крепкие стены жизни, наступает на свои грабли и все равно идёт вперёд-для меня самое главное. PS: Если кому-либо не нравится её платье, нос, рот, её голос, ноги, руки или что-нибудь ещё , пожалуйста, не пишите ваши злые комментарии, я все равно буду их удалять, а писателя блокировать. Потому что, я горжусь своей дочерью и поддерживаю ее во всех начинаниях!! Будьте счастливы- вы и ваши дети!!! 👼🏻👼🏻👼🏻 Ну, а я , тем временем, снова полетела в Санкт-Петербург на Кармен . #сашажулина #выпускной #hallelujah

