Татьяна Навка в «Инстаграме» попросила не обижать ее дочь

Татьяна Навка, в прошлом известная фигуристка, а сейчас счастливая мать двоих дочерей, недавно написала в «Инстаграме» эмоциональный пост, в котором попросила подписчиков ее микроблога не писать злых комментариев в адрес ее дочки.

Старшая дочка звездной фигуристки Татьяны Навки — Александра Жулина сейчас является выпускницей школы, ей недавно исполнилось 17 лет. Уже сейчас девушка находится в постоянном поиске себя и предпринимает первые попытки реализовать свой певческий талант. Так, недавно Саша Жулина стала ведущей одной из популярных передач на музыкальном канале «Муз-ТВ».

К сожалению, не все поклонники смогли по достоинству оценить первые начинания девушки. Конечно, публичность и все, что с ней связано, заставляет людей очень придирчиво относиться к начинаниям молодых звезд. Многие завидуют, кто-то объясняет успехи молодежи их звездными родителями. Такая участь не обошла и Александру, на которую обрушился шквал негативных отзывов и комментариев в социальной сети.

Но мама есть мама, и она всегда гордится достижениями своего ребенка. Не исключение и Татьяна Навка, которая опубликовала в своем микроблоге очень эмоциональный пост. Она заявила, что ее дочь – это гордость для нее. По утверждениям любящей матери, Саша практически с отличием окончила 10-й класс, она постоянно развивается, учится, не стоит на месте, набивая собственные шишки. Навка предупредила, что если кто-то пожелает написать нелестный отзыв в сторону ее дочери, то лучше не тратить свое время, поскольку такая запись будет удалена , а подписчик забанен.

Потом Татьяна опубликовала видео, на котором девушка поет в школе. И это видео покорило подписчиков Навки. Многие отметили, что у девушки очень прекрасный голос, у нее явно талант, который необходимо развивать.