Татьяна Овсиенко опасается, что её возлюбленный вернётся к бывшей супруге

Недавно Татьяна Овсиенко в эфире одной из телевизионных программ рассказала о личных переживаниях. Как оказалось, женщина стала все чаще думать о том, что её избранник Александр может бросить её, чтобы возобновить отношения с бывшей возлюбленной.

Татьяна Овсиенко живёт вместе с Александром Меркуловым на протяжении нескольких лет. Татьяна оказалась настолько преданной, что не отвернулась от избранника даже после того, как он был арестован и отправлен за решетку. А недавно Татьяна дала интервью во время съемок очередного выпуска программы “Новые русские сенсации”, где призналась в своих страхах насчет отношений с Александром. Как оказалось, мужчина уже довольно давно пытается познакомить её с детьми, появившимися на свет в его предыдущем браке, но к такому ответственному шагу Татьяна не готова. Её мама в последнее время сильно переживает из-за того, что Меркулов очень много времени проводит, общаясь с бывшей женой и их общими детьми. Из-за чего Овсиенко стала страдать от ночных кошмаров, в которых ей снится, что Александр бросает её и возвращается к бывшей супруге или вовсе снова оказывается за решеткой.

Певица рассказала также, что ради счастливых отношений с Александром ей пришлось пожертвовать очень многим. Её музыкальная карьера чуть не прекратилась из-за того, что Меркулов оказался в тюрьме. С ней тогда никто не хотел ни общаться, ни сотрудничать. Однако сейчас она возобновила прежний темп концертных выступлений и нагоняет упущенное за тот неблагоприятный промежуток времени. Она надеется в скором времени родить от избранника девочку, так как ей уже пятьдесят лет и времени для материнства осталось совсем немного.