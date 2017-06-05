Татьяна Васильева, известная актриса театра и кино как на сцене, так и в жизни способна на любые эксперименты и не боится откровений с публикой, что она и продемонстрировала в своем Интсаграме, разместив в своем инстраграм фото без парика — как есть.

Татьяна Васильева, известная российская актриса театра и кино, народная артистка России, запомнилась зрителям по множеству выдающихся ролей в кино и спектаклях. Недавно актриса отметила свое 70-летие. По поводу ее юбилея даже была организована программа с Андреем Малаховым, посвященная жизни и творчеству знаменитой актрисы. Зрители смогли воочию убедиться в том, что актриса отлично выглядит и не стесняется своего возраста.

Вообще Татьяна Васильева всегда славилась тем, что любила экспериментировать с внешностью. И вот недавно в своем микроблоге актриса решила показать себя настоящую, опубликовав фото без парика, показав всем свою лысую голову. На опубликованном снимке звезда не смотря на лысину и отсутствие волос выглядит замечательно, она одета в замечательное платье в цветочек, которое как нельзя лучше подчеркивает фигуру артистки.

Опубликованный снимок актриса попросила активно комментировать пользователей. И даже пообещала своим поклонникам автограф за самые яркие и правдивые комментарии. Подписчики за несколько часов оставили много ярких комментариев, среди которых можно встретить следующие: «Наша Таня всегда при мяче, поэтому и не унывает вообще», «Актриса — это диагноз», «Красоту ничем не испортишь! Я вас люблю любую!» и т.д.

Напомним, что последний раз информация о Татьяне Васильевой появлялась в прессе не так давно по поводу разыгранного скандала Васильевой со своим другом Стасом Садальским, драка с которым произошла в студии передачи Андрея Малахова. Тогда даже дочь артистки поверила в происходящее и сильно расплакалась, узнав правду.Но все оказалось простой шуточной инсценировкой.