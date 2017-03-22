Телохранитель Гитлера рассказал о том, как обнаружил тела фюрера и Евы Браун

Личный телохранитель Гитлера Рохус Миш рассказал о последних мгновениях жизни фюрера. Миш скончался в 2013 году, однако успел оставить после себя книгу, посвященную жизни немецкого диктатора.

Рохус Миш был знаком с Гитлером, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой, за исключением его родственников и семьи. Он провел рядом с фюрером около шести лет своей жизни, успев изучить не только его профессиональные повадки, но еще и глубокого заглянув в личную жизнь диктатора.

В своей книге телохранитель рассказывает о последних мгновениях из жизни Адольфа Гитлера. Автор пишет: за несколько часов до самоубийства Гитлер провел собрание в кабинете в Рейхсканцелярии. Миш подслушал, что фюрер рассказывал что-то высокопоставленным немецким чиновникам. Говорил тихо и спокойно. После этого собрания фюрер уединился в отдельном кабинете вместе с Евой Браун – своей на тот момент уже законной женой (Гитлер и Браун официально стали мужем и женой незадолго до рокового момента).

По словам автора книги, они не ругались, не выясняли отношений, не паниковали – в кабинете было тихо, а дверь не была закрыта плотно. В конце концов, Рохус стал первым, кто вошел в кабинет и обнаружил еще теплые тела Гитлера и Евы Браун.

Интересно, что писатель Норманн Олер выдвинул свою гипотезу «депрессии» Гитлера и его военных успехов. По словам автора, в годы войны, особенно в последние годы, Гитлер был сильно зависим от наркотиков. К тому моменту немецкие ученые разработали вещество, напоминающее по свойствам современный метамфетамин.