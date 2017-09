Тимати и Рамзан Кадыров угостили жителей Грозного бесплатными бургерами

Дорогие друзья! Это свершилось! В центре Грозного мы с дорогим БРАТОМ Тимати @timatiofficial открыли уникальный ресторан Black Star Burger @blackstarburger . Это первый филиал ресторанной сети, расположенный за пределами Москвы. Посмотреть на грандиозное событие пришли более тысячи жителей Чечни и соседних регионов. Тимати никого не отпустил голодным. Для всех желающих была организована раздача бесплатно сочных, мощных бургеров, приготовленных лично Тимуром и, конечно же, мной. Вдоволь накормив многочисленных посетителей, мы решили сами отведать чего-нибудь вкусненького. Наш выбор пал на мороженое🍦 , которое здесь готовят не хуже, чем бургеры 🍔 . Ассортимент у Black Star Burger действительно широкий. Здесь также можно отведать фирменный шоколад 🍫 , хот-доги 🌭 и многое другое. При этом вся представленная продукция – халяльная. Я хочу поздравить Тимати и жителей республики с открытием этого замечательного ресторана. Как сообщают менеджеры, ежедневно ресторан обслуживает более тысячи посетителей. #Кадыров #Россия #Чечня #Тимати #Blackstarburger

