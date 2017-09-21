Тимати и Рамзан Кадыров угостили жителей Грозного бесплатными бургерами

Вчера Тимати вместе с главой чеченской республики Рамзаном Кадыровым приготовили собственными руками бургеры, которыми потом совершенно бесплатно угостили всех людей, пришедших посмотреть на церемонию открытия ресторана “Black Star Burger”.

Церемония открытия началась с концерта, где чеченские артисты исполнили музыкальные композиции – как национальные, так и современные. Также на выступлении можно было увидеть участников танцевального шоу “Танцы на ТНТ” – Freestyle Crew. Однако гвоздем программы стало шоу, которое утроил Тимати вместе с Рамзаном Кадыровым. Рэпер в своем выступлении отметил, что этот ресторан стал первым, который был открыт за пределами российской столицы. Он также выразил свою радость по поводу того, что его ресторан будет кормить людей в том городе, который уже давно стал для него вторым домом. Ближе к финалу выступления Тимати неожиданно для всех появился Рамзан Кадыров, который собственными руками приготовил несколько бургеров.

Позже Рамзан Кадыров посвятил прошедшему событию одну из публикаций в своем микроблоге, написав о том, что торжественную церемонию открытия собралось посмотреть больше тысячи жителей Чечни, а также из соседних регионов. Мужчина отметил, что Тимати никого не оставил голодным, так как абсолютно каждый желающий был накормлен совершенно бесплатно. После того, как они накормили многочисленных посетителей, Рамзан с Тимуром захотели попробовать мороженое, которое также было сделано в ресторане. Рамзан обратил внимание подписчиков на то, что вся представленная продукция в ресторане соответствует религиозным требованиям. В заключение своей публикации Кадыров поздравил жителей грозного и Тимати с открытием этого замечательного ресторана.