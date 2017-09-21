Тимати и Рамзан Кадыров угостили жителей Грозного бесплатными бургерами

Вчера Тимати вместе с главой чеченской республики Рамзаном Кадыровым приготовили собственными руками бургеры, которыми потом совершенно бесплатно угостили всех людей, пришедших посмотреть на церемонию открытия ресторана “Black Star Burger”.
Церемония открытия началась с концерта, где чеченские артисты исполнили музыкальные композиции – как национальные, так и современные. Также на выступлении можно было увидеть участников танцевального шоу “Танцы на ТНТ” – Freestyle Crew. Однако гвоздем программы стало шоу, которое утроил Тимати вместе с Рамзаном Кадыровым. Рэпер в своем выступлении отметил, что этот ресторан стал первым, который был открыт за пределами российской столицы. Он также выразил свою радость по поводу того, что его ресторан будет кормить людей в том городе, который уже давно стал для него вторым домом. Ближе к финалу выступления Тимати неожиданно для всех появился Рамзан Кадыров, который собственными руками приготовил несколько бургеров.
Дорогие друзья! Это свершилось! В центре Грозного мы с дорогим БРАТОМ Тимати @timatiofficial открыли уникальный ресторан Black Star Burger @blackstarburger . Это первый филиал ресторанной сети, расположенный за пределами Москвы. Посмотреть на грандиозное событие пришли более тысячи жителей Чечни и соседних регионов. Тимати никого не отпустил голодным. Для всех желающих была организована раздача бесплатно сочных, мощных бургеров, приготовленных лично Тимуром и, конечно же, мной. Вдоволь накормив многочисленных посетителей, мы решили сами отведать чего-нибудь вкусненького. Наш выбор пал на мороженое🍦 , которое здесь готовят не хуже, чем бургеры 🍔 . Ассортимент у Black Star Burger действительно широкий. Здесь также можно отведать фирменный шоколад 🍫 , хот-доги 🌭 и многое другое. При этом вся представленная продукция – халяльная. Я хочу поздравить Тимати и жителей республики с открытием этого замечательного ресторана. Как сообщают менеджеры, ежедневно ресторан обслуживает более тысячи посетителей. #Кадыров #Россия #Чечня #Тимати #Blackstarburger
Позже Рамзан Кадыров посвятил прошедшему событию одну из публикаций в своем микроблоге, написав о том, что торжественную церемонию открытия собралось посмотреть больше тысячи жителей Чечни, а также из соседних регионов. Мужчина отметил, что Тимати никого не оставил голодным, так как абсолютно каждый желающий был накормлен совершенно бесплатно. После того, как они накормили многочисленных посетителей, Рамзан с Тимуром захотели попробовать мороженое, которое также было сделано в ресторане. Рамзан обратил внимание подписчиков на то, что вся представленная продукция в ресторане соответствует религиозным требованиям. В заключение своей публикации Кадыров поздравил жителей грозного и Тимати с открытием этого замечательного ресторана.