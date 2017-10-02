Тимати отменил свой первый концерт в Тюмени

В Тюмени был отменен концерт рэпера Тимати. Об этом артист написал в личном микроблоге, и это при том, что организаторы не начали прием билетов и возврат денег.

В редакцию одного из тюменских изданий обратилась жительница города, которая пожаловалась на странную ситуацию, возникшую с концертом Тимати в их городе. Дело в том, что люди, купившие билеты на концерт рэпера, не могут получить правдивые сведения о том, состоится выступление или нет. В кассах концертной площадки говорят о том, что концерт состоится, однако сам Тимати на данный момент вместе с дочерью отдыхает в Анталье. При этом она отметила, что билеты недешёвые, некоторым людям они обошлись в шесть тысяч рублей. Однако в микроблоге Тимати появилось сообщение о том, что концерт в Тюмени не состоится из-за вины в этом организатора. Причем его поклонники в комментариях отметили, что концерт в Перми был также отменен. Кроме того, на официальном сайте исполнителя ближайшая дата выступления репера назначена на 26 октября, в то время как в Тюмени концерт должен был состояться 10-го. При этом продажи билетов на тюменский концерт никто не останавливал.

Журналисты издания попытались выяснить подробности происходящего и связались с представителем концертного агентства, которое занималось организацией проведения концерта Тимати. Они сообщили, что с их стороны концерт отменен не был и вопросы насчет его проведения продолжат обсуждаться с исполнителем. В концертном агентстве пообещали сообщить о том, что начинается сдача билетов, если концерт будет официально отменен.