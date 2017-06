Тимати поблагодарил Киркорова за победу на "Муз-ТВ"

Смешанные чувства я испытал тогда. Шестой час в ожидании заключительной номинации, подходил к своему логическому завершению. Я выиграл. Но было как то, очень неловко держать тарелку, зная что в одной номинации со мной Григорий Лепс и Валерий Меладзе… я не считаю себя певцом в принципе ) и мои вокальные таланты, по сравнению со ВСЕМИ, достойными представителями этой номинации, весьма и весьма скромны !!! Лучший исполнитель по версии @muztv — Да, что что, а исполнить я могу ))) но и это наверное не главное. В тот вечер я был счастлив, что находясь на сцене, главной в стране площадки, на которую я все детство смотрел из окна своего дома и мечтал, что когда-нибудь смогу покорить её, пришла в зал моя Мама и разделила со мной эту радость победы !!! Ведь это единственный в мире человек, который верил в меня с самого начала и будет верить до самого конца. Я знаю что следующие большие артисты это те кто со мной разделил в этот вечер сцену !!! Это лейбл @blackstarofficial !!! Все что от взрыва взлетает, конечно по закону притяжения, неизменно возвращается на землю. Я рад что сегодня мы можем позволить себе выйти на сцену, спеть с Филипом песню или просто созвониться. У каждой истории свой срок годности, и я рад что срок той, истёк. Впереди очень много работы, и настрой вполне боевой !!! Мы приготовили для вас столько всего нового и крутого, что порой разрывает на части, от предвкушения ))) Ещё раз спасибо всем кто голосует, следит и поддерживает нас !!! Мы не подведём !!! Атвичаю ☝🏽

