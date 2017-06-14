Тимати поблагодарил Киркорова за победу на "Муз-ТВ"

Рэпер Тимати стал лучшим исполнителем по версии ежегодной премии «Муз-ТВ». Эта победа стала большой неожиданностью для исполнителя, он совсем не рассчитывал на победу. Как считает Тимати, ему это удалось только благодаря совместному треку с Филиппом Киркоровым, за что он его и поблагодарил.
Рэпер Тимати победил в номинации «Лучший исполнитель» на премии «Муз-ТВ», хотя совсем не ожидал этого. Он считает, что ему это удалось только благодаря совместному треку с Филиппом Киркоровым. В своем микроблоге знаменитость опуликовал пост, в котором поблагодарил свою маму, Филиппа Киркорова, а также всех фанатов, которые на протяжении долгих лет поддерживали его творчество. Исполнитель очень рад тому, что теперь он может себе позволить выйти на сцену вместе с Филиппом и исполнить какую-нибудь песню, или же просто созвониться по телефону. Тимати считает, что срок давнего конфликта между ними давно истек, и эту ссору уже давно пора было забыть. Репер признается, что приготовил своим слушателям много совместных треков с поп-королем, его буквально разрывает от предвкушения той реакции, с которой его поклонники встретят новые песни.
Смешанные чувства я испытал тогда. Шестой час в ожидании заключительной номинации, подходил к своему логическому завершению. Я выиграл. Но было как то, очень неловко держать тарелку, зная что в одной номинации со мной Григорий Лепс и Валерий Меладзе… я не считаю себя певцом в принципе ) и мои вокальные таланты, по сравнению со ВСЕМИ, достойными представителями этой номинации, весьма и весьма скромны !!! Лучший исполнитель по версии @muztv — Да, что что, а исполнить я могу ))) но и это наверное не главное. В тот вечер я был счастлив, что находясь на сцене, главной в стране площадки, на которую я все детство смотрел из окна своего дома и мечтал, что когда-нибудь смогу покорить её, пришла в зал моя Мама и разделила со мной эту радость победы !!! Ведь это единственный в мире человек, который верил в меня с самого начала и будет верить до самого конца. Я знаю что следующие большие артисты это те кто со мной разделил в этот вечер сцену !!! Это лейбл @blackstarofficial !!! Все что от взрыва взлетает, конечно по закону притяжения, неизменно возвращается на землю. Я рад что сегодня мы можем позволить себе выйти на сцену, спеть с Филипом песню или просто созвониться. У каждой истории свой срок годности, и я рад что срок той, истёк. Впереди очень много работы, и настрой вполне боевой !!! Мы приготовили для вас столько всего нового и крутого, что порой разрывает на части, от предвкушения ))) Ещё раз спасибо всем кто голосует, следит и поддерживает нас !!! Мы не подведём !!! Атвичаю ☝🏽
Напомним, что на протяжении нескольких лет между двумя исполнителями была настоящая вражда. Они публично выясняли отношения, оскорбляя друг друга в социальных сетях, буквально разделяя потенциальных слушателей на два враждующих лагеря. Однако ничто не может продолжаться бесконечно, они смогли помириться и найти общий язык. Это примирение уже начало проносить свои плоды взаимовыгодного сотрудничества.