Тимати поблагодарил Киркорова за победу на "Муз-ТВ"

Рэпер Тимати стал лучшим исполнителем по версии ежегодной премии «Муз-ТВ». Эта победа стала большой неожиданностью для исполнителя, он совсем не рассчитывал на победу. Как считает Тимати, ему это удалось только благодаря совместному треку с Филиппом Киркоровым, за что он его и поблагодарил.

Рэпер Тимати победил в номинации «Лучший исполнитель» на премии «Муз-ТВ», хотя совсем не ожидал этого. Он считает, что ему это удалось только благодаря совместному треку с Филиппом Киркоровым. В своем микроблоге знаменитость опуликовал пост, в котором поблагодарил свою маму, Филиппа Киркорова, а также всех фанатов, которые на протяжении долгих лет поддерживали его творчество. Исполнитель очень рад тому, что теперь он может себе позволить выйти на сцену вместе с Филиппом и исполнить какую-нибудь песню, или же просто созвониться по телефону. Тимати считает, что срок давнего конфликта между ними давно истек, и эту ссору уже давно пора было забыть. Репер признается, что приготовил своим слушателям много совместных треков с поп-королем, его буквально разрывает от предвкушения той реакции, с которой его поклонники встретят новые песни.

Напомним, что на протяжении нескольких лет между двумя исполнителями была настоящая вражда. Они публично выясняли отношения, оскорбляя друг друга в социальных сетях, буквально разделяя потенциальных слушателей на два враждующих лагеря. Однако ничто не может продолжаться бесконечно, они смогли помириться и найти общий язык. Это примирение уже начало проносить свои плоды взаимовыгодного сотрудничества.