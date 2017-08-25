Тимати похвастался своим гаремом

Накануне стало известно кому, а если быть точнее чему, принадлежит сердце рэпера Тимати. Исполнитель опубликовал в микроблоге фотографию, на которой продемонстрировал поклонникам предмет своей искренней и настоящей любви — доски для серфинга. В подписи к снимку рэпер нежно назвал их «гаремом».



Как можно судить по обнародованному снимку, коллекция рэпера насчитывает девять досок. Такая коллекция довольно внушительная и очень дорогая, если взять во внимание то обстоятельство, что один подобный экземпляр, с которым не стыдно было бы появиться на пляже, будет стоить примерно от двух тысяч евро. Надо полагать, что Тимати определенно в состоянии позволить себе именно хорошие доски.

Гарем ))) A post shared by Black Star (@timatiofficial) on Aug 24, 2017 at 1:32am PDT

Это богатство требует бережного обращения и постоянной заботы, доски нельзя, к примеру, просто поставить на балкон квартиры, так как они могут погнуться из-за перепадов температуры и влажности. Поэтому Тимати уделяет своей коллекции существенную часть свободного времени, внимания и заботы. Также стоит отметить, что свои принадлежности для серфинга он ласково называет «гаремом», как бы намекая на то, что это и есть предмет его искренней и настоящей любви.