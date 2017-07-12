Тимати поздравил Александра Овечкина со свадьбой, спев для него песню

Из-за того, что Тимати не смог лично присутствовать на праздновании свадьбы Александра Овечкина и Анастасии Шубской, он решил поздравить друга иным способом. Для этого он записал поздравительное видеообращение к Александру, в котором исполнил песню «Трус не играет в хоккей».

В конце прошлой недели празднование свадьбы Александра Овечкина и Анастасии Шубской потрясло общественность своей грандиозностью. Несмотря на то, что они стали мужем и женой годом ранее, отметить это событие решили только недавно. Специально для Александра и его супруги на праздник были приглашены многочисленные представители шоу-бизнеса, которые развлекали гостей. На празднование свадьбы был также приглашен и рэпер Тимати, однако, он не смог поздравить своего друга с важным событием лично. Вместо этого он опубликовал поздравительное видеообращение, в котором специально для Овечкина исполнил песню «Трус не играет в хоккей».

Напомним, вполне вероятно, что и сам Тимати скоро устроит грандиозный праздник по случаю своей свадьбы. Об этом свидетельствует публикация его возлюбленной Анны Решетовой, которая продемонстрировала своим подписчикам помолвочное кольцо.