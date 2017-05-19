Тимати разучивает стихи наизусть со своей трехлетней дочерью

Рэпер Тимати выложил у себя в «Инстаграме» видео с трехлетней дочкой, которая разучивает стихи наизусть. У исполнителя всегда хватает времени на Алису, несмотря на то, что он постоянно занят на работе – он не только читает рэп, но продюсирует молодых исполнителей.

Многие подписчицы «Инстаграма» Тимати восхищаются его владельцем: мало того, что он талантливый исполнитель, продюсер и дизайнер одежды – он еще и прекрасный отец. Со своей девочкой от Алены Шишковой он проводит очень много времени: ребенок умеет декламировать стихи, кататься на доске для серфинга, к тому же Алиса много путешествует с папой. Фолловерши восхищаются маленькой девочкой: в три годика все детки очень умилительны, а симпатичная белокурая дочка любимого исполнителя – тем более. Для разучивания папа выбрал стих В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».

Что такое хорошо ))) A post shared by Black Star (@timatiofficial) on May 18, 2017 at 4:28am PDT

20 марта в день трехлетия дочки Тимур Юнусов и Алена Шишкова воссоединились, но на время и для фотосессии. Они прекрасно ладят как родители Алиски: в интервью многочисленным изданиям Тимати говорит, что после разрыва отношений они с матерью его ребенка просто друзья.

Познакомились Тимати и Шишкова в 2012 году, и вскоре СМИ начали писать об их громком и стремительном романе. Вместе пара появилась на новогоднем выпуске «Песни года-2013», а в 2014 году у них родилась дочь Алиса. Ребенок не соединил пару, любовники не сочетались законным браком даже ради дочери и вскоре объявили не о помолвке, а о разрыве. Сейчас у Тимати новая пассия, Анастасия Решетова, ей рэпер посвящает все свое время и дарит дорогие подарки. Недавно исполнитель подарил модели машину, которая стоит 11 миллионов рублей.