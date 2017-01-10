Ту-154 авиакатастрофа последние новости: хосписы по всей стране будут переименованы в честь «Доктора Лизы» Глинки

Хосписы по всей стране будут переименованы в честь «Доктора Лизы» Глинки, как пишут СМИ Кубани и Екатеринбурга. Их переименование коснется в первую очередь. В Свердловской и Краснодарской областях у Елизаветы Петровны осталось много друзей, они вспоминают, что творилось 25 декабря в хосписе и в мэрии. Мэр Екатеринбурга и губернатор области вспоминают, как тщетно пытались дозвониться до Глинки и ее мужа в день крушения самолета. 26 декабря Ройзман и Куйвашев не знали, что говорить семье «Доктора Лизы».

В Екатеринбурге на базе больницы №2 летом прошлого года Елизавета Глинка и ее фонд открыли центр паллиативной медицины (хоспис). Это место можно смело называть «последним пристанищем»: туда отправляют тех, кто обречен на смерть, и чьи родные не знают, что говорить в этом случае, как себя вести, кому звонить и кого звать. Сама Глинка была здоровым человеком, но смерти думала постоянно и заявила журналистам, что она ее боится, как и все люди. Верующим страшно не меньше, иногда – больше: вдруг Бог не такой, каким они его представляли? Вдруг Он строже или наоборот – добрее? Умирать в любом случае страшно, поскольку это единичный опыт – первый и последний.

В Краснодаре тоже есть хоспис, который будет носить имя «Доктора Лизы». Он до трагедии никак не назывался, просто «Хоспис №1 в Михайловском». Депутат Думы хочет дать паллиативному центру имя Елизаветы Глинки, поскольку она похвалила его в свое время, сказав: «Тут действительно любят подопечных». Центр рассчитан на 100 человек, но пока в нем ждут своего часа 37 краснодарцев. Так же сеть хосписов «Платан» будет носить имя Доктора Лизы.