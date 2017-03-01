Ума Турман удивила внешним видом: актриса появилась в аэропорту без юбки

Недавно Ума Турман посетила Париж вместе со своей дочерью, удивив поклонников своим внешним видом. Женщина появилась в аэропорту Шарля Де Голля без юбки.

Наряд знаменитости вызвал особое внимание у репортеров, которые были удивлены неожиданным «луком». Стоит отметить, что актриса всегда отличалась превосходным вкусом, следила за своим внешним видом. Женщина появилась в аэропорту в темном пальто, кофте и сапожках, но на ней отсутствовала юбка или брюки. Нижней частью «лука» выступили колготки, которые под вспышками папарацци оказались прозрачными. Необходимо отметить, что актриса также появилась перед обществом без косметики, с растрепанными волосами. Многие отмечают, что это добавило в ее образ вызывающую демократичность.

В американских СМИ отмечают, что ее вид был очень уставшим и это не удивительно, если учесть ее долгую борьбу с супругом за опеку над дочекой. Напомним, на протяжении последних пару лет актриса занималась судебным процессом с бывшим супругом, с которым жила в гражданском браке. Знаменитость хотела получить абсолютную опеку над своей дочерью. Только в начале текущего года актриса выиграла данное дело и планирует вернуться к съемкам в кинолентах.