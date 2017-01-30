Умер артист «Верасы»: Анастасия Тиханович рассказала о страшном недуге своего отца

Дочь известного певца из ансамбля «Верасы» Анастасия Тиханович рассказала о причине кончины ее отца. Поклонники артиста терялись в догадках, чем на протяжении долгого времени болел эстрадный певец.

Ночью 28 января умер Александр Тиханович, который стал популярным благодаря участию в белорусском коллективе «Верасы». Мужчине было 64 года, последние пару лет у него было аутоиммунное заболевание легких. Стоит отметить, что заболевание очень редкое, к сожалению, неизлечимое. Мужчина и вся его семья боролись до последнего. Об этом рассказала дочь певца Анастасия.

«Отец не хочет, чтобы о его болезни кто-то знал, поэтому от нас не поступало никаких публичных заявлений, также мы не собирали денежные средства на лечение. Он продолжал вести активный образ жизни, продолжал участвовать в концертах», — говорит дочь.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день врачам еще не известны методы, которые могли бы победить подобный диагноз, но развитие страшного заболевания можно приостановить. Этим и занималась семья, после того, как стал известен диагноз главы семьи. Медики утверждают, что с таким диагнозом люди могут жить до 4 лет, но благодаря поддержке родных и заботе, которой его окружали, артисту удалось продержаться 7 лет.