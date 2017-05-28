Умер Збигнев Бжезинский: известный политик США , скончался в штате Вирджиния в возрасте 89 лет. Польская пресса и политики скорбят о потере и именуют Бжезинского великим человеком, потеря которого невосполнима для Америки.

По сообщению ИА ТАСС, вчера вечером, в одной из больниц штата Вирджиния в США скончался известный во всем мире идеолог американской политики Збигнев Бзежинский. Об этом в своем аккаунте в Твиттер сообщила его дочь Мика. На момент смерти Бжезинскому было 89 лет.

Помимо американский прессы, на сообщение о его кончине откликнулись польские МИД, политики и пресса. Экс-глава внешнеполитического ведомства Польши назвал эту потерю невосполнимой не только для своей страны и США, но и для всего “свободного мира”. Бывший премьер Польши Лешек Миллер написал, что покойный был свидетелем и творцом своей эпохи. МИД Польши также отозвался об известии о смерти своего земляка, как о невосполнимой потере для политического Олимпа.

Напомним, что Збигнев Бзежинский был американским государственным деятелем, социологом и политиком, поляком по происхождению. В последнее время он являлся одним из главных идеологов американской внешней политики. До последнего момента активно занимался консультативной, преподавательской деятельностью, стоял во главе очень многих общественных организаций, компаний и фондов, вел политические программы на телевидении, был экспертом Центра стратегических и международных исследований в городе Вашингтоне и т.д.

Помимо этого Бзежинский входил в число членов литного “Бильдербергского клуба”, куда допускаются только самые именитые политики, банкиры, политологи, экономисты и главы транснациональных корпораций.