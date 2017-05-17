В Калифорнии скончался известный российский актер Олег Видов

Вчера в Калифорнии, в городе Уэстлейк Виллидж, после продолжительной болезни ушел из жизни один из самых сексуальных актеров СССР Олег Видов. Его американская жена Джоан Борстин сообщила о смерти артиста от онкологии.

Олега Видова по праву называют одним из самых сексуальных актеров советского, российского, европейского и американского кинематографа. Этого красивого, фактурного актера приглашали сняться в фильмах и сериалах режиссеры Европы. Его можно увидеть в австрийских, итальянских, югославских картинах. Когда Олег Видов в 80-х годах переехал в Штаты – американцы начали звать его в кино и предлагать роли. Олег Борисович не только снимался в фильмах в Америке, но и снимал собственное кино. Актера снимали в таких картинах, как «Красная жара» и «Любовная история», а с женой Джоан Видовой, артист организовал свою кинокомпанию.

В СССР Видов очень быстро получил звание секс-символа. После дебюта актера в картине «Друг мой, Колька!», у Видова появилась целая армия поклонниц. Он принял участие в полусотне фильмов, но самые его яркие и запоминающиеся персонажи — Морис Джеральд из «Всадника без головы» и Царевич Гвидон в экранизации «Сказка о Царе Салтане». Так же на счету артиста – роль в «Обыкновенном чуде» по пьесе Евгения Шварца о настоящей любви. Так же стоит отметить хоть и второстепенную, но запоминающуюся роль работника милиции в культовом фильме «Джентльмены удачи».

Из-за продолжительной онкологической болезни артист скончался в возрасте 73 лет. Вдова Олега Видова отметила, что покойный был не только талантливым актером, но и прекрасным мужем, отцом и другом.