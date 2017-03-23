В Москве умер актер Малого театра Георгий Оболенский

Артиста Малого театра Георгия Оболенского больше знали по ролям на подмостках сцены, чем в кино и сериалах. 21 марта в 78 лет артист скончался в Москве, похоронят его после отпевания на Ваганьковском кладбище. Артист принадлежал к поколению так называемой «старой гвардии»: он последний из выпуска Николая Анненкова.

Всех известных сокурсников Георгия Оболенского уже давно нет в живых – не стало Олега Даля, Виталия Соломина, Махала Кононова. Театр выразил родственникам актера соболезнования, хотя и сам понес ощутимую утрату: 50 лет Оболенский посвятил одному и тому же театру, не пытаясь уйти в другой. Спектакль «Ярмарка тщеславия» красной нитью проходит по жизни артиста: в 1963 году, в год прихода на сцену Малого, актер играл в «Ярмарке» эпизодического молодого человека, а в 1973, спустя 9 лет, его ролью уже был Исидор. В спектакле «Не было гроша, а вдруг алтын» Островского Оболенский в разные годы играл разных героев, Лютова и Епишкина, но это не отразилось на качестве игры.

Артист старой закалки практически не снимался в кино, что часто можно заметить у актеров его возраста. Видимо, не понимал сериалов и «искусства на потоке». Его можно увидеть в комедийно-детективном сериале «Деревенский детектив», а дебютом в кино стал фильм «Негасимое пламя». Актер не гонялся за славой в отличие от «звездных» сокурсников, предпочел сыграть много добротных второстепенных ролей и смерть в почтенном возрасте.