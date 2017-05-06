Голливудский актер Арнольд Шварцнеггер побывал в Париже, где получил от правительства Орден, и прогулялся на велосипеде по городу. Во время одной из таких прогулок группа туристов не признала в пожилом мужчине актера, подумав о нем как о невоспитанном грубияне.

Один из известнейших голливудских актеров, звезда блокбастеров, а также политик, бывший губернатор Калифорнии решил отдохнуть в Париже, где спокойно смог насладиться красивейшей архитектурой города и его достопримечательностями. Помимо отдыха, актер, который всегда славился хорошим чувством юмора, решил пошутить над группой туристов, приехавших из Таиланда и решивших посмотреть на Эйфелеву башню, одну из главных достопримечательностей Франции.

Шутка, а может просто желание сделать фотографию тайских туристов запоминающейся, у Арнольда Швардцнеггера не получилась. Арни привык, что его знают во всем мире, всегда просят сфотографироваться и рады, если он соглашается дать автограф или сделать селфи. В данном эпизоде, когда туристы стали фотографироваться возле башни, Арнольд Шварцнеггер на своем велосипеде «въехал» в кадр и улыбнулся. К сожалению, шутка не была понята туристами, и они не смогли признать в пожилом мужчине мировую звезду кинематографа.

Позже, когда актер слегка обидевшись и отъехав от туристов, гид туристической группы понял, какую колоссальную ошибку они совершили и узнал актера, но Арнольд был уже слишком далеко, чтобы услышать их возгласы.

Fantastic bike ride through Paris. I cannot say this enough: to truly appreciate a city, get on a bike. Thank you to the tourists at the Eiffel Tower for letting me crash your photo! A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Apr 29, 2017 at 5:22am PDT

Сам актер к инциденту отнесся с юмором, поскольку не придал ему большое значение. В своем Instagram знаменитый актер высказал восторженные отзывы о Париже и поблагодарил его за возможность велосипедной прогулки, в том числе поблагодарив тайских туристов, которым он испортил, по его словам, фото.

Поводом для посещения Парижа также стала награда Ордана Почетного Легиона, которую получил актер.