Вадим Чернобров, глава проекта “Космопоиск”, умер в ночь с 17 на 18 мая. Об этом первым сообщил на личной странице Черноброва ВКонтакте, его сын — Андрей. Главному уфологу страны был 51 год. Причина смерти тяжелая продолжительная болезнь, которую Вадим Чернобров старательно скрывал от окружающих.

Сегодня стало известно, что в ночь с 17 на 18 мая, от продолжительной болезни умер главный уфолог нашей страны, координатор проекта “Космопоиск”, Вадим Александрович Чернобров. Основанный им проект “Космопоиск” известен в нашей стране с 1980 года, в 2004 году он получил госрегистрацию, как общественная организация. Главной задачей Черноброва и его соратников был поиск следов инопланетного разума на Земле, а также установление с ним контакта. Члены “Космопоиска” собирают и систематизируют все данные об аномальных зонах и явлениях в России, для чего предпринимают поездки в самые труднодоступные и загадочные места нашей страны.

Вадим Чернобров нередко появлялся в эфире телепередач и страницах средств массовой информации с рассказами о результатах своих наблюдений и поисков. Среди вопросов, на которые он давал ответы, были: почему пришельцы не выходят на связь с землянами, какое у них оружие, что такое машина времени и существует ли она на самом деле, реальна ли экстрасенсорика и тд. В его арсенале много рассказов от людей, которые видели НЛО своими глазами и даже общались с ними.

О том, что В. Чернобров чем-то болен, окружающие его люди стали понимать сравнительно недавно. Уфолог постоянно выглядел уставшим, а его борода, всегда отличавшаяся хорошей густотой, сильно поредела. На вопросы о причинах, Чернобров всегда отшучивался и говорил, что скоро отрастит новую.

На момент смерти ему был 51 год.