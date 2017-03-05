Валентин Юдашкин болен: кутюрье готовится к традиционному шоу в Государственном Кремлевском дворце

На Международный женский день известный кутюрье Валентин Юдашкин проведет шоу. Это мероприятие планируется в Кремлевском дворце.

Несмотря на проблемы со здоровьем, из-за которых дизайнер в прошлом году пропустил свой показ в Европе, он продолжает активно работать. Мужчина не отказывается от своих традиций. Так, по плану ожидается проведение шоу на 8 Марта. Сообщается, что кутюрье в этот день представит свою новую коллекцию, которая получила название «Золотой век».

Новые наряды приходятся на весенне-летний период. Дизайнер вдохновился 20-ми годами, а именно ар-деко. Данная эпоха характеризуется модным расцветом, стилем и шиком под играющий джаз. В коллекции будут представлены коктейльные, вечерние наряды, они будут отличаться наличием драпировки, объемный, расклешенный низ, кофты, пальто, жилетки и костюмы, где имеются удлиненные жакеты. Юдашкин для своих поклонниц предлагает в новом сезоне отдать предпочтение не только широким брюкам, но и облегающим. Данный вид одежды кутюрье расшил небольшими камнями, бусинками, бисером, декорировал с помощью страз.

В мероприятии примут участие звезды шоубиза: Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Зара, Ани Лорак, Игорь Крутой, Филипп Киркоров и другие знаменитости.