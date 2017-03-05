Валентин Юдашкин болен последние новости: модельер готовится к показу новой коллекции «Золотой век»

В интернете появилась информация о болезни Валентина Юдашкина. Сообщается, что знаменный дизайнер борется с онкологическим недугом. О точном заболевании Валентина Юдашкина пока неизвестно.

Необходимо отметить, что в прошлом году на шоу Андрей Малахов сделал обращение: «Тем людям, кому сейчас очень плохо – все изменится в лучшую сторону. Михаил Задорнов, Валентин Юдашкин – все будет прекрасно». Эти слова были расценены, как заявление о раке. Стоит уточнить, что передачу посвятили истории молодой девушки, которая боролась с онкологией.

До этого заявления, юморист Задорнов рассказал, что серьезно болен, но делиться более подробной информацией не захотел. Он отметил, что ему нужно незамедлительно начать лечение, чтобы избежать последствий.

Что касается дизайнера, в конце прошлого года состоялся его показ в Европе, куда сам кутюрье не приехал из-за проблем со здоровьем. Родные Юдашкина заявили, что модельер на реабилитации после заболевания, связанного с почками. Сейчас Валентин Юдашкин готовится к своему традиционному шоу, которого должно пройти 8 Марта в Государственно Кремлевском дворце. Мужчина продемонстрирует публике свою новую коллекцию «Золотой век».