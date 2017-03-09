Валентин Юдашкин болен раком: кутюрье признался о болезни открыто

На днях Валентин Юдашкин в рамках шоу «Прямой эфир» рассказал о своем страшном недуге. По мнению кутюрье, рано или поздно все люди обращаются к врачам.

53-летний дизайнер впервые решил рассказать о своей болезни, чтобы прекратить распространение слухов. По словам мужчины, осенью прошлого года им была перенесена срочная операция на почках. Стоит отметить, новая коллекция бренда кутюрье представила длинные темные пальто, лаконичные жакеты, брючные костюмы с использованием глубоких оттенков, вечерние платья в стиле 80-х, которые стали традицией Юдашкина.

На сегодняшний день реабилитация знаменитости практически закончена, его здоровью ничего не угрожает. Об этом рассказал сам кутюрье во время участия в шоу «Прямой эфир», куда он пришел вместе со своим товарищем Филиппом Киркоровым. Певец оказал помощью семье кутюрье в это нелегкое для них время.

Несмотря на скрытность, ранее мужчина не рассказывал о свей личной жизни, его беседы с публикой касались лишь темы моды, сейчас она признался о болезни открыто. Модельер поблагодарил врачей, благодаря которым он живой и сейчас чувствует себя превосходно.

«Валя и Марина все это время держались мужественно, не показывали слабость. Мы были шокированы. Слава Богу мы успели», — говорит Киркоров.