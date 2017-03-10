Валентин Юдашкин болен раком: кутюрье сделал признание на всю страну

Во время участия Валентина Юдашкина в программе «Прямой эфир», кутюрье решил поделиться подробностями своего заболевания. Ранее сообщалось, что знаменитый мужчина болен раком.

В шоу Бориса Корчевникова Юдашкин признался, что осенью 2016 года квалифицированные медики столичной клиники пытались оперировать его тяжелый недуг. Кутюрье ни разу не назвал свою болезнь раком, также не отметил, рак чего у него был, он лишь сослался на почки.

Точно говорить о том, что мужчина победил онкологию, невозможно, так как если действительно у него был рак, за болезнью стоит постоянно наблюдать. Если в течении пяти лет не появится метастаз, тогда можно смело заявить о победе. Супруга модельера сообщила, если врачи скажут нужно проходить лечение, обязательно пройдем. На программе Юдашкин поблагодарил своих спасателей, которыми стали врачи Михаил Давыдович, Михаил Личиницер, а также сотрудники центра.

На сегодняшний день здоровью кутюрье ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо. Напомним, осенью прошлого года в Париже состоялась коллекция модельера, но на показе он не присутствовал. Мужчина проходил реабилитацию после операции. Подготовкой к показу занималась его дочь и супруга.