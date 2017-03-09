Валентин Юдашкин болен раком: здоровье модельера не вызывает опасения

На сегодняшний день поклонники модельера Валентина Юдашкина не перестают обсуждать состояние его здоровья. Недавно стало известно о его онкологическом заболевании.

Слухи о серьезном недуге дизайнера появились после того, как он был срочно госпитализирован перед собственным показом коллекции, которая прошла на парижской Неделе моды. Новость о болезни знаменитого мужчины шокировано его поклонников. Сообщается, что на сегодняшний день здоровье модельера не вызывает беспокойство. Чтобы развеять слухи, супруга Юдашкина решила опубликовать у себя в Инстаграм фото с мужем. На снимке пара на мероприятии, посвященное юбилею своего товарища Тягачева, который является спортивным деятелем.

Необходимо отметить, что поклонники модельера считают, что за последнее время мужчина сильно похудел, выглядит очень бледным, уставшим. Стоит уточнить также, в последнее время Валентин Юдашкин перестал посещать различные официальные мероприятия.

«Валентин находится в больнице. Я осведомлен, что это такое, очень больно! Желаю своему товарищу быстрого выздоровления. Он отсутствовал на показе, а если человек что-то долго готовит и в результате не появляется, это говорит об очень серьезном», — прокомментировал во время парижского показа болезнь Юдашкина Максим Фадеев.