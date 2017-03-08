Валентин Юдашкин и его родные рассказали некоторые подробности заболевания модельера

Слухи о раковом заболевании Валентина Юдашкина ходят уже несколько месяцев. А накануне известный российский модельер, одевающий десятки звезд первой величины, рассказал о перенесенном недуге лично, тем самым подтвердив слухи, которые распространяются в обществе еще с прошлого года.

Смелое признание гуру отечественной и мировой моды прозвучало в эфире передачи «Прямой эфир». Валентин Юдашкин, а также его родные и близкие впервые заговорили о болезни на всю страну.

Модельер перенес важную операцию осенью прошлого года. Теперь Юдашкин признается в этом открыто. Он благодарит, в первую очередь, своих врачей, благодаря которым он до сих пор жив и чувствует себя хорошо.

Жена Валентина Юдашкина, Марина, отметила, что ее супруг во время лечения держался очень мужественно, не подавал признаков слабости и не бросал любимого дела – помогал в организации показа прямо из больничной койки.

Близкий друг и клиент модельера Филипп Киркоров тоже считает, что мужественнее пережить болезнь, чем это сделал Юдашкин, просто невозможно. Артист признается: сам был шокирован, когда узнал о диагнозе друга. Но в то же время был поражен силой воли и духа, с которыми Юдашкин и его родственники пережили недуг.

Теперь, судя по всему, неприятности со здоровьем Валентина Юдашкина уже позади. Киркоров прямо признается, что худшее уже пройдено. А сам модельер напряженно работает. А плоды его труда весь мир наблюдает на Парижской неделе моды.