Валентин Юдашкин последние новости: модельер находится на плановом больничном

Популярный модельер Валентин Юдашкин все реже появляется на светских мероприятиях, а также в конце прошлого года пропустил собственный показ новой коллекции. Источники сообщают, что причиной этого является серьезное заболевание кутюрье.

Стало известно, что модельер страдает на протяжении длительного времени тяжелым заболеванием. Стоит отметить, что на последнем показе модельера в конце представления коллекции одежды вместо кутюрье вышла его дочь Галя вместе с сыном. После этого случая в интернете начали активно обсуждать возможную причину отсутствия мужчины на мероприятии. Поэтому его близкие, чтобы отсеять все слухи, заявили, что Юдашкин перед показом перенес сложную операцию, связанную с заболеваниями почек. Они добавили, что операцию нельзя было перенести, она была срочной, у знаменитости было подозрение на раковое образование. Несмотря на это семья мужчины не делала никаких заявлений по сей день.

На сегодняшний день модельер находится на плановом больничном, по рекомендациям его лечащих врачей. Дочь Юдашкина заявила, что на Неделе Моды, которая состоится 8 марта в столице РФ, кутюрье будет присутствовать. Напомним, 12 лет назад модельеру присвоили звание Народного художника РФ.