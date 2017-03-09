Валентин Юдашкин прокомментировал свою болезнь

Валентин Юдашкин принял участие в «Прямом эфире», где поделился подробностями своей болезни. Модельер поведал об операции, которая прошла летом 2016 года. Юдашкин заявил, что по причине операции он вынужден был пропустить собственный показ на Парижской недели моды. Несмотря на это, кутюрье через телефон контролировал весь процесс подготовки. Помогала ему супругу и дочь, за это он поблагодарил их в студии программы. Необходимо отметить, на протяжении всей своей карьеры Валентин Юдашкин редко комментировал свои действия, не рассказывал о личной жизни. Он любил беседовать на тему моды, не любил давать повод для распространения различных слухов и сплетен. «Все мы живые, все болеем…Хочу поблагодарить наших докторов – Михаила Давыдова, академика, Михаила Личиницеру, центр», — говорит кутюрье. Юдашкин впервые прокомментировал свое здоровье: «К нам неожиданно постучалась беда. Первое конечно – шок, а также вопросы почему так произошло. Слава Богу все произошло рано, поэтому мы смогли побороть. Мы были поражены мужественностью, с которой ситуацию восприняли Валя и его супруга. А также и то как они все пережили. Я был уверен, что он сильный. За мою жизнь еще не встречался человек, сильнее, чем Валя. Это помогло ему победить страшный недуг», — рассказал друг семьи Филипп Киркоров.