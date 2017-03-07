Валентина Терешкова отмечает юбилей: глава РФ поздравил легендарную женщину

Сегодня теплые слова поздравления получает Валентина Терешкова, которая является легендарной первой женщиной-космонавтом, ей исполнилось 80 лет.

Поздравил женщину глава РФ: «От всего сердца поздравляю Вас. Хочу искренне поблагодарить Вас за служение Родине. Вы остаетесь для всех нас настоящим примером мужества и трудолюбия, которое вы проявляли на разных должностях – Вы и на сегодняшний день продолжаете работу в Госдуме».

Встреча прошла в Кремле, глава РФ ранее наградил женщину орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Путин презентовал Терешковой символическую чайку из бронзы, это был ее позывной после состоявшегося полета, а также картину, на которой изображены чайки, летающие над Волгой. Данный подарок также является символическим. Женщина родилась в Ярославской области на берегах большой речки, на сегодняшний день она продолжает активно работать над проблемами этого региона. Во время данной встречи ими также обсуждалась область, они говорили о губернаторе Дмитрии Миронове.

Напомним, свой полет в космос Терешкова совершила на корабле «Восток-6», который стартовал с Байконура в 1963 году. Необходимо отметить, что она является единственной, кто совершил подобный полет в одиночку.