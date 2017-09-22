Валерий Леонтьев заявил, что устал и хочет отдохнуть от сцены

Валерию Леонтьеву, одному из самых известных и ярких звезд на отечественной сцене, исполнилось 68 лет. По его словам, он чувствует, что выдохся и ему нужно на время уйти со сцены, чтобы восстановить силы. Но пока он выполняет свои обязательства перед зрителями и гастролирует со всеми запланированными концертами.

По признанию Валерия Леонтьева, в последнее время он очень устал и думает над тем, чтобы временно покинуть сцену и отдохнуть. Одной из самых популярных звезд российской эстрады исполнилось шестьдесят восемь лет, на сцене он выступает сорок пять лет. Леонтьев напомнил журналистам, что Алла Пугачева тоже брала паузу и два года нигде не выступала. Это пошло на пользу ее творчеству, поэтому, как признался Леонтьев, ему надо сделать то же самое, ведь любой человек должен отдыхать.

Тем не менее Валерий Яковлевич не намерен отказываться от тех гастролей, которые им уже запланированы, так как он чувствует свою ответственность перед зрителями. Держать себя в форме в этой ситуации ему помогают уверенность в себе и самолюбие. По словам Леонтьева, именно благодаря этим качествам он выходит на сцену при любых погоде и настроении.

Скоро певец должен вылететь на гастроли в США, где находится его супруга Людмила. Они давно живут на две страны и привыкли к такому положению вещей. Как сказал Леонтьев, он очень ценит свою жену, так как она из той породы людей, которые всегда придут тебе на помощь – и в тюрьме, и в больнице. Именно с такими людьми надо жить под одной крышей, как считает знаменитый певец.