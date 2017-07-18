Валерий Меладзе выступил в Витебске, его концерт бесплатно посетили 3500 белорусов, которые являются клиентами «Евроопта». Сольное шоу российского исполнителя состоялось на сцене «Славянского базара», на церемонии закрытия международного фестиваля.

Во время фестиваля «Славянский базар», проходившего в белорусском городе Витебске, состоялись выступления трех популярных певцов из России – Меладзе, Лепса и Михайлова. Билеты на их концерты были разыграны между покупателями сети супермаркетов «Евроопт». Так, во время специальной игры, получившей название «Удача в придачу», счастливчиками стали 7000 человек, половина из которых посетила концерт Меладзе. Необходимо отметить, что билеты на его сольный концерт раскупили практически сразу. В городе певец выступил с программой «Мой брат», имеющей успел во многих городах разных стран. Публика смогла окунуться в атмосферу международного фестиваля, насладиться хитами и новыми композициями исполнителя.

Благодаря «Евроопту» тысячи жителей страны смогли увидеть вживую своих любимых певцов. Люди не скрывали радости и благодарили за такую возможность.

Напомним, на концерт Григория Лепса, состоявшегося на сцене амфитеатра около недели назад, пришли покупатели сети «Евроопт», «Е-доставка», «ГиперМолл» — 2000 белорусов. Стас Михайлов на фестивале продемонстрировал свою новую программу, ее смогли увидеть удачливые 1500 жителей страны. Выступление российского исполнителя состоялось 16 июля.