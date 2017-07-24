Валерий Меладзе рассказал, почему приехал в Юрмалу без супруги

Валерий Меладзе стал почетным гостем на музыкальном фестивале «Лайма Вайкуле. Рандеву. Юрмала». В своем недавнем интервью он рассказал журналистам, почему приехал на выступление в Латвию без своей супруги.

Недавно на просторах социальных сетей появилась информация о том, что Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева испытывают проблемы в личной жизни. Также предположения стали возникать в некоторых информационных источниках из-за того, что супруги проводят летний отпуск раздельно, и на фестиваль Лаймы Вайкуле Валерий прибыл без сопровождения жены. Однако, в своем недавнем интервью Меладзе рассказал, почему отправился в Юрмалу без своей супруги.

По утверждению исполнителя, на самом деле в их семейных отношениях всё в порядке. В начале летнего отпуска он вместе с членами своей семьи отправился отдыхать в Испанию, но задержаться там надолго у него, к сожалению, не получилось. Помимо того, что у него было запланировано огромное количество выступлений на летний период, он обещал дочкам от первого брака провести часть лета с ними. После закрытия музыкального фестиваля в Юрмале, куда Меладзе был приглашен в качестве артиста, он отправится к своей супруге обратно в Испанию.