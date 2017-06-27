Певица Валерия делится снимками с заслуженного отдыха. Сейчас знаменитость вместе с семьей отдыхает во Франции. Ее новое фото в купальнике вызвало восторг у поклонников, многие из них не могут понять, как можно иметь такую подтянутую фигуру в 49 лет.

Валерия активно делится с поклонниками в «Инстаграме» личными фото. На днях она опубликовала снимок из Франции, где сейчас отдыхает вместе с семьей. На новом фото певица запечатлена в купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру. Фанаты пришли в восторг от ее внешнего вида, они восхищаются звездой, которой в 49 лет удается сохранить такие формы.

Подписчики забросали ее комментариями: «Потрясающая фигура», «Восхищаюсь вашей красотой и достойным поведением», «Это труд огромный над телом, тем более после рождения трех детей». Стоит отметить, что за сутки снимок набрал около 21000 лайков.

Под снимками с отпуска она признается, что наслаждается свободой, самостоятельно покупает продукты и выполняет хлопоты по хозяйству. В Москве на все это у нее нет времени.

Необходимо отметить, в прошлом году подобный снимок в купальнике вызвал у пользователей «Инстаграма» массу негатива, так как они посчитали его фотошопом.

Ранее российская артистка не раз делилась секретами стройности. По ее словам, поддерживать физическую форму ей помогает йога. Благодаря этим упражнениям она чувствует себя лучше, чем в 17 лет, ощущает своей тело более пластичным и сильным. Также знаменитость соблюдает правильное питание и регулярно занимается в тренажерном зале.