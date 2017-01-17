Василий Лановой в день рождения вспоминает ансамбль им. Александрова

Актеру Василию Лановому исполнилось 83 года. Он отмечает некруглую дату и вспоминает ансамбль им. Александрова. С многими погибшими артистами хора Ланового связывали долге годы работы. В последний раз они вместе выступали в Крыму. Ансамбль им. Александрова и народный артист РФ поддерживали крымчан в дни присоединения региона к России.

О том, как отмечает день рождения Василий Семенович, пишет издание «Вести». 60 лет Лановой посвятил сцене театра им. Вахтангова, он и в столь почтенном возрасте – играющий актер. Артисту некогда думать о дне рождения – дата не юбилейная, а зритель ждет, рукоплещет, в зале аншлаг. Многие хотят увидеть такого многопланового артиста. От друзей, поклонников, коллег по цеху артисту приходят телеграммы с поздравлениями, не забыл о Василии Лановом и Владимир Путин – прислал телеграмму с наилучшими пожеланиями. Артист отметил, что ситуация, которая возникла между Украиной и Россией – одна всеобщая боль, у него немало родных в Стрымбе между Винницей и Одессой. Такие вопросы нужно решать дипломатично, как это делал хор им. Александрова. По мнению артиста, хор обязан возродиться и нести дальше миссию примирения сторон.

Ранее СМИ писали, что народному артисту очень не понравилось, что происходит в Украине с 2014 года. Два братских народа ссорят, и делается это искусственно. Америка – не представитель славянского пространства, она не имеет права вмешиваться в то, что происходит между Россией, Украиной и Беларусью. Евросоюз – нездоровое явление, оно долго не продержится: сильные государства устали экономически тянуть на себе Грецию и страны Балтики. Но страшнее всего когда разделяют родных, живущих во враждующих государствах.