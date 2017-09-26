Василий Степанов опроверг свои суицидальные наклонности

Несколько лет назад после премьеры фильма “Обитаемый остров”, сыгравший в нем главную роль Василий Степанов приобрел большую известность. Многие любители кино тогда предполагали, что Василий обязательно сделает головокружительную карьеру актера. Однако что-то в его жизни пошло не так. Сниматься в кино его больше не приглашали, и после он два раза спрыгивал из-за окна. Тем не менее Василий опроверг попытки суицида.



Многие знают, что Василий Степанов при загадочных обстоятельствах дважды выпадал из окна своей квартиры. Накануне актер вместе с мамой и братом стал участником съемочного процесса очередного выпуска программы “На самом деле”. Сотрудники шоу попытались выяснить, почему Василий выпадал из окна. Эксперты программы задали Василию несколько вопросов. Они спросили у него, не пытался ли он покончить с собой зимой 2016 года и весной 2017 года. Также они поинтересовались у артиста, не употреблял ли он наркотические вещества в те дни, когда спрыгивал из окна своего дома. На все эти вопросы Степанов ответил отрицательно, что, по мнению экспертов программы, является правдой. Затем они попытались выяснить те обстоятельства, при которых он подошёл к окну и выпал из него.

Также актер рассказал немного о своем прошлом. Он родился и жил в Москве и собирался посвятить себя преподавательской деятельности, хотел работать учителем физкультуры. Несмотря на то, что ему довольно часто предлагали сниматься в рекламе, он постоянно отказывался, так как не хотел связывать свою жизнь с шоу-бизнесом. Ближе к концу передачи эксперты огласили свое мнение по поводу странного поведения Василия. Они считают, что мужчина симулировал суицид чтобы привлечь к себе внимание родных и близких, так как был им обделён.