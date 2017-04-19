Василий Степанов впервые прокомментировал причины своей депрессии

Актер Василий Степанов, недавно выпавший из окна квартиры, рассказал о происшествии. После падения Степанов отказался от госпитализации, но врачи настояли, чтобы тот лег в психиатрическую лечебницу из-за очевидных проблем с психикой.

Обеспокоенные поклонники звезды «Обитаемого острова» даже обратились к Федору Бондарчуку с просьбой помочь актеру. Тот в свою очередь принял эту просьбу и пообещал сделать все возможное. А родители Василия пришли на передачу «Пусть говорят». Мама актера на всю страну заявила, что опасается за здоровье сына, но не из-за его болезни, а из-за того, что в клинике из него сделают «овоща».

Накануне актер сам впервые прокомментировал сложившуюся ситуацию. Василий сообщил, что причиной его нервного срыва стали конфликты с однокурсниками в Щукинском театральном училище. По его словам, его коллеги постоянно пошучивали над ним по причине отсутствия значимых ролей. После роли в «Обитаемом острове» Степанов так и не получил ни одной весомой роли. Из-за конфликтов и постоянных насмешек актер оказался в затруднительном положении. Его депрессия, как рассказал Степанов, длится на протяжении уже нескольких лет.

О том, что Василий перестал получить предложения о съемках после феерического начала карьеры, ранее уже сообщали некоторые СМИ. А его девушка заявила, что Степанов отказывался от небольших эпизодических ролей, ожидая больших предложений. Мама актера в эфире «Пусть говорят» сообщила, что у ее сына впереди большое будущее.