Ведущему Дмитрию Шепелеву запретили выезд за границу

Ведущему Дмитрию Шепелеву запретили покидать пределы России на основании жалобы, поданной семейством Фриске. Бывший сожитель Жанны Фриске по-прежнему не дает ее семье полноценно видеться с ее сыном, и родные певицы боятся, что мальчика вывезут за границу.

Судебные приставы считают, что родные Жанны Фриске, как и раньше, не могут видеть Платона Шепелева и нормально общаться с ним. Дмитрий придумывает странные и абсурдные правила, препятствуя общение сына с бабушкой, дедом и тетей. Он решил, что видеть ребенка семья бывшей жены может раз в месяц, в закрытом помещении и в присутствии всех родственников сразу. Владимир Борисович заявил, что это глупый график и непонятные требования: он хочет видеться с ребенком в игровом центре какого-нибудь ТЦ. Мальчик должен играть и двигаться, проводя время с родными мамы. К тому же играть с Платоном семья имеет полное право и втроем, и по отдельности.

Если бы не официальное предупреждение об административной ответственности – Шепелев и вовсе лишил бы Платона общения с родными его мамы. Адвокаты Владимира Борисовича заявляют, что свидания дедушки, бабушки и внука должны проходить по правилам и требованиям семьи Фриске, а не по графикам Шепелева. Раз в месяц и чуть больше часа – это очень мало для маленького ребенка, потерявшего маму. Полгода ведущий прятал сына от родных своей бывшей. Сейчас тоже неизвестно, куда он отвез мальчика.

Новогодние елки они бывают разные, как выясняется 😳 @prime_art_of_life A post shared by Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) on Dec 19, 2016 at 2:18am PST

Родные Фриске просят запретить Дмитрию Шепелеву выезжать за рубеж – он пойдет на все, чтобы мальчика растили чужие люди, а не бабушка, дедушка и тетя. Запрет действует с 1 мая по 1 июня, но его продлят, если Шепелев и дальше будет нарушать постановление суда.