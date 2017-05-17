Ведущему Дмитрию Шепелеву запретили выезд за границу

Ведущему Дмитрию Шепелеву запретили покидать пределы России на основании жалобы, поданной семейством Фриске. Бывший сожитель Жанны Фриске по-прежнему не дает ее семье полноценно видеться с ее сыном, и родные певицы боятся, что мальчика вывезут за границу.
Судебные приставы считают, что родные Жанны Фриске, как и раньше, не могут видеть Платона Шепелева и нормально общаться с ним. Дмитрий придумывает странные и абсурдные правила, препятствуя общение сына с бабушкой, дедом и тетей. Он решил, что видеть ребенка семья бывшей жены может раз в месяц, в закрытом помещении и в присутствии всех родственников сразу. Владимир Борисович заявил, что это глупый график и непонятные требования: он хочет видеться с ребенком в игровом центре какого-нибудь ТЦ. Мальчик должен играть и двигаться, проводя время с родными мамы. К тому же играть с Платоном семья имеет полное право и втроем, и по отдельности.
Если бы не официальное предупреждение об административной ответственности – Шепелев и вовсе лишил бы Платона общения с родными его мамы. Адвокаты Владимира Борисовича заявляют, что свидания дедушки, бабушки и внука должны проходить по правилам и требованиям семьи Фриске, а не по графикам Шепелева. Раз в месяц и чуть больше часа – это очень мало для маленького ребенка, потерявшего маму. Полгода ведущий прятал сына от родных своей бывшей. Сейчас тоже неизвестно, куда он отвез мальчика.
Родные Фриске просят запретить Дмитрию Шепелеву выезжать за рубеж – он пойдет на все, чтобы мальчика растили чужие люди, а не бабушка, дедушка и тетя. Запрет действует с 1 мая по 1 июня, но его продлят, если Шепелев и дальше будет нарушать постановление суда.