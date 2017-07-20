Ведущие телепроекта "Дом-2" перевоплотились в персонажей "Игры престолов"

Ведущие телепроекта «Дом-2» приготовили для телезрителей необычный сюрприз. Для нового выпуска шоу «Сплетницы» Ольга Бузова и Ксения Бородина примерили образы персонажей из сериала «Игра престолов» — Арьи Старк и Дейенерис Таргариен.

Подробностями съёмочного процесса нового выпуска шоу «Сплетницы» телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина поделились в своих микроблогах. На опубликованной видеозаписи Ольга Бузова обратилась к поклонникам с вопросом, понимают ли они что происходит на видео, а затем повернула камеру, показав своих коллег.

Ксения Бородина тоже продемонстрировала поклонникам новый образ, опубликовав фотографию в микроблоге, на которой предстала в образе Дейенерис Таргариен. Однако, практически никто из поклонников телеведущих не заметил какого-либо сходства с персонажами «Игры престолов».

Мать драконов 🐲🐲🐲🐲 A post shared by borodylia (@borodylia) on Jul 18, 2017 at 8:12am PDT

К примеру, парик на голове Ксении оказался больше похожим на тот, в котором Ольга Бузова появилась на церемонии вручения премии «МУЗ-ТВ». Некоторые подписчики пошутили, что осталось только поместить Бородину в раковину для полного сходства с коллегой. Что касается образа Арьи Старк, в котором предстала Ольга на видеозаписи, то он тоже не показался пользователям социальных сетей похожим на персонажа из сериала. Арью Старк в исполнении Бузовой сравнили с Джеком Воробьем.