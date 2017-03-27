Великий музыкант Мстислав Ростропович удостоен мемориальной доски

В столице РФ планируют открыть мемориальную доску величайшему музыканту Мстиславу Ростроповичу, а также его супруге, которая была оперной певицей.

Фонд имени музыканта планирует открыть небольшой мемориал всемирно известному виолончелисту Мстиславу Ростроповичу, его жене знаменитой исполнительнице Галине Вишневской. Местом расположения доски станет дом, где проживали супруги, а именно Газетный переулок. Это произойдет в день 90-летия со дня рождения великого музыкального деятеля. Александр Рукавишников принял участие в памятной дате, он полностью выполнил данный знак. Необходимо отметить, что мужчина является народным российских художником.

Что касается памятного мероприятия, его начало стартует утром. Так, в храме Воскресения Словущего, который находится на Успенском Вражке, пройдет панихида. После состоится возложение цветов на могилу и у памятника музыканта. Стало известно, что фонд также планирует передать столичной госконсерватории им.Чайковского бюст известного дирижера. После данной торжественной передачи состоится церемония открытия Международного фестиваля имени великого музыкального деятеля.

Напомним, музыкант умер десять лет назад, он был похоронен на Новодевичьем кладбище столицы РФ. Супруга мужчина скончалась через пять лет. У пары две дочери, которые также пошли по стопам своих родителей, они активно принимают участие в музыкальной деятельности. Они проходили обучение в американской музыкальной школе. Старшая дочь руководит фондом имени своего отца.