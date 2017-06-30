Вера Брежнева кардинально изменила имидж

Певица Вера Брежнева решила кардинально изменить имидж и поэкспериментировать с внешностью. Впервые за 15 лет она подстригла длинные волосы. Исполнительница показала свой новый внешний вид в «Инстаграме». Фолловеры не привыкли к такой Вере, и певица объяснила, почему она решилась на эксперимент.

Популярная певица Вера Брежнева на страницах своего «Инстаграма» объяснила, почему решила укоротить свои длинные локоны. Подписчики видели певицу с длинными волосами на протяжении всей ее певческой карьеры, поэтому они подумали, что в жизни исполнительницы что-то случилось. На пустом месте имидж настолько кардинально не меняют. Брежнева дала понять, что у нее все замечательно, а подстриглась она из-за целого ряда соображений.

Вера объяснила в соцсети, что у короткой стрижки есть ряд преимуществ, и она сейчас наслаждается прической. Появилась легкость, свежесть, чувство обновленности, а за 15 лет любая прическа может надоесть. Из-за потери длины волос она не переживает. С любимыми волосами, как и с любимым мужем, надо стоить отношения и вносить в них изюминку. По словам певицы, ее локоны были «не против» того, что их отстригут, к тому же имиджмейкер сделал певице модный удлиненный боб. Цвет волос также изменился – стал холоднее и светлее.

Впервые новую стрижку Вера Брежнева показала будучи в Америке, куда отправилась сразу после престижной музыкальной премии. Певица опубликовала в своем аккаунте «Инстаграм» фотографию, на которой позирует у берега океана. Публикация набрала почти 200 тысяч отметок «мне нравится», поклонники хорошо приняли новый образ Веры.