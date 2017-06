Вера Брежнева кардинально изменила имидж

Доброе утро) 😎 Немного о моей личной жизни 🤣 Ответы на часто задаваемые вопросы 😄 1) мои отношения с длинными волосами длились больше 15 лет. 2) да, я решилась и подстриглась. 3) нет, я не жалею и не скучаю 🤗 4) я кайфую. Легкость, свежесть, что-то новое. 5) мне просто захотелось внести изюминку в наши отношения 😂 6) они были не против😉 7) волосы не зубы — отрастут . Уже растут. 8) очень нравлюсь себе с новой прической. 9) волосы здоровые и немного светлее, на солнышке кажутся еще светлее. 10) обожаю эксперименты 😉 и летом не жарко 💥 Всех благ и бла-бла-благ😎 Восхитительное платье @terekhovofficial / @terekhovboutiques Украшения @runa_jewelry Мэйк @mariachepchugova_mua

