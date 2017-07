Вера Брежнева поссорилась со звездой «Дома-2» Аленой Водонаевой

Я думаю куда у меня Вера Брежнева из ленты делась. Столько лет на неё подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю её аккаунт — я в блоке. Хм… Озадачилась, звоню своему директору с вопросом — может я чего не знаю? И тут выясняется, что различные дермо сайты и паблики растащили мой пост о певицах и девушках из шоу-бизнеса, повырывали из контекста, состряпали статей и подали как "прямую речь" Водонаевой о Брежневой. Хм… Ну если Вера приняла это на свой счёт и отнесла себя к интенсивно сосу..ей женатому человеку, тогда ок. Я не в курсе её личной жизни. Просто её контент в инстаграм мне был очень интересен … 🤗 Так же прилагаю дословный текст, под моим постом за 23 июня, в котором очевидно что на личности я не переходила, а просто размышляла о распространенной ситуации в шоубизе и в жизни в целом. ( текст: "Мы живём в стране двойных стандартов. В очень противоречивом обществе. В котором девушку, которая в 20 лет поучаствовала в реалити шоу и встречалась с парнями по симпатии, будут уважать меньше, чем девушку, которая пев в 20 лет в женском коллективе, интенсивно соса… ( ой, я же мать ) спала с женатым продюсером ( певцом, режиссером, бизнесменом, мужчиной в общем! ) или ещё хлеще — увела его из семьи! Вчера много говорили на эти темы с Джемалом. О лицемерии и проституции, о трудолюбии и честности к себе и к другим". ) Но видимо именно у Веры был повод меня заблокировать. Подпись: Не Ангел Алёна Водонаева, к слову никогда не встречавшаяся с женатыми мужчинами, не уводившая никого из семей и ни разу в жизни не числившаяся ни в чьих любовницах ✌️ #ЖивуПоЛюбви #ВераЯтебяЛюбила

