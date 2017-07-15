Певица Вера Брежнева поссорилась со звездой «Дома-2» Аленой Водонаевой. Она, ничего не объясняя, заблокировала Алену во всех соцсетях и «отфрендилась» от нее. А Водонаева догадывается, что это случилось из-за ее поста о молодых «разлучницах».

Новый пост в «Инстаграме» бывшей участницы скандального «Дома-2» Водонаевой так оскорбил певицу Веру Брежневу, что она отписалась от всех ее соцсетей, а у себя в блогах заблокировала. А Алена просто размышляла о двойных стандартах и не говорила ничего Вере Брежневой напрямую. Водонаева думала о том, почему к ней, в 20 лет пришедшей на «Дом-2» строить свою любовь с молодыми парнями, отношение хуже, чем к юным любовницам богатых мужчин из «девичьих поп-групп». Вера Брежнева, видимо, примерила ситуацию на себя, узнала себя в собирательном образе «разлучницы» и очень обиделась на Алену.

Позже выяснилось, что СМИ прочитали пост Водонаевой, растащили его на цитаты и начали подставлять конкретные фамилии и имена тех, кто в свое время уводил от жены продюсеров, актеров, певцов, режиссеров и бизнесменов. Некоторые издания писали, что речь шла конкретно о Брежневой, которую осуждает Водонаева. Сама Алена семей не разбивала, но и конкретно коллег по шоу-бизнесу не судила. Она судила сам факт секса с чужим мужем.

Сейчас трудно сказать, виноваты сайты, перевравшие Водонаеву, или сама Алена, которая резко высказывалась о любовницах, ставших женами. Ведь Вера Брежнева была много лет любовницей Константина Меладзе, а потом стала его женой. Слова, которые адресовались якобы не Брежневой, задели именно Брежневу, и ее можно понять. Алене обидно, что не может больше любоваться фотографиями Брежневой, но и об утрате она не сильно жалеет.