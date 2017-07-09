Дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина год назад, но «свадьбы мечты» у девушки не было. Актриса помогла за год молодым организовать именно то, о чем они мечтали, на День семьи, любви и верности.

Актриса Вера Глаголева поддержала идею своей дочери Насти Шубской устроить «свадьбу ее мечты», хотя девушка тихо расписалась с Александром Овечкиным примерно год назад и отметила в кругу семьи. Но в этом году, на день Петра и Февронии, молодые устроили в Барвихе торжество с роскошным платьем, «высокими гостями» и с друзьями Веры Глаголевой из мира шоу-бизнеса.

На «настоящую» свадьбу дочери Вера Глаголева выбрала длинное платье «в пол» с жемчужным палантином, а ее дочка была самой настоящей принцессой в окружении подруг – всех своих «дружек» девушка нарядила платья золотистого цвета. Никто бы не узнал, во что оделись жених и невеста, знаменитая теща Александра Овечкина, что было на столе, что подавали на закуску и кто посетил торжество, если бы не Яна Рудковская. Она все «загружала» в «Инстаграм», хотя молодые ничего не транслировали в соцсети.

Дорогие Настя @nastyashubskaya и Саша @aleksandrovechkinofficial ! Мы Вас с Женей @plushenkoofficial поздравляем с Вашим днём свадьбы ! Пусть все Ваши мечты сбываются ,родители будут здоровы и у Вас будет много маленьких чудесных малышей ! Очень Вас любим! Счастья Вам бесконечного ❤ #ovechkinteam A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 8, 2017 at 9:45am PDT

Most beautiful couple and the wedding in the world 🌎 Alex @aleksandrovechkinofficial and Nastya @nastyashubskaya ❤️ A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 8, 2017 at 7:59am PDT

И … свадебный тортик … и его масштаб 🎂🎂🎂 🎉 A post shared by Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) on Jul 8, 2017 at 2:02pm PDT

Отношения Анастасии Шубской, младшей дочери актрисы Веры Глаголевой, с Александром Овечкиным начались в 2015 году. Артистка до конца не верила, что из этого что-то выйдет – Александр слыл тем еще «Казановой», отношения с Марией Кириленко от разорвал незадолго до свадьбы. Мать настороженно относилась к избраннику дочери и не верила, что он доведет ее до ЗАГСа. И только после знакомства с семьей хоккеиста Глаголева поняла, что настроен он серьезно, и женится на ее Насте.