Видеоблогер пошутил про Коран: Илья Мэддисон опасается за свою жизнь

Илья Мэддисон, настоящая фамилия которого Давыдов, сбежал из РФ после того, как на него посыпались угрозы. Причиной такого отношения к парню стала шутка про Коран, которая считается священной книгой мусульман.

Парень утверждает, что неизвестные личности угрожали ему в социальной сети, а также приходили домой к его родителям и пытались выломать двери. На одном из порталов, где общаются сторонники ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации), появилось обращение о поиске видеоблогера. Немного позже подобные призывы были размещены по всем социальным сетям. Опасаясь за свою жизнь, парень удалил все свои аккаунты.

Товарищ комика утверждает, что Илья не обратился в правоохранительные органы по причине того, что побоялся обратной реакции за оскорбления верующих. На сегодняшний день Мэддисон выехал за пределы страны, где он находится никому не известно. Знакомый комика отмечает, что парень планировал опубликовать ролик, в котором хотел объяснить по поводу случившегося.

Напомним, ярость верующих была вызвана его видео размещенном на Ютуб пару лет назад. Ранее ролик не был никому интересен, но спустя время привлек внимание. В видео парень говорит, что приобрел Коран и планирует пойти в туалет почитать его.