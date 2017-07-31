Видеозапись с танцем дочери Ларисы Гузеевой мгновенно стала хитом

Лариса Гузеева разместила в своем микроблоге интересную видеозапись, на которой была запечатлена её дочь — Ольга. Ролик начал стремительно набирать популярность, во многом потому, что в нем Ольга исполнила зажигательный танец.

Телеведущая Лариса Гузеева разместила в своем микроблоге видеозапись, которая сразу же начала свое стремительное распространение в социальных сетях. Такая популярность видеоролика обусловлена тем, что главной его героиней стала дочь Ларисы — Ольга, которая исполнила перед камерой зажигательный танец. Этот танец стал настоящим хитом за очень короткий временной промежуток. В комментарии к своей публикации Лариса сообщила, что её дочь так развлекается, когда находится дома одна. Также телеведущая пожелала поклонникам хорошего настроения.

Одна дома! Всем хорошего настроения! A post shared by Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) on Jul 29, 2017 at 11:32am PDT

Подписчики микроблога Гузеевой быстро отреагировали на публикацию, начав бурное обсуждение в комментариях. Очень многие отметили, прекрасную фигуру девушки и яркий макияж, добавив, что та явно пошла в маму. «Она просто прекрасна. Сама органичность», «Такая естественная и очень артистичная! Мамина радость!», — восторгаются в комментариях поклонники Ларисы.