Виктор Коэн последние новости: неизвестные пишут на страничке осужденного на десять лет приморца

Страничку в социально сети Виктора Коэна, осужденного на десять лет приморца, неизвестные продолжают «курировать» и постоянно пополняют ее новым материалом. В основном это касается требований освободить невинно осужденного, поскольку тела его первой девушки, Галины Колядзинской, пока не нашли. Родитенли Гали, которая в 2011 г. ушла из дома и не вернулась, поддерживают не обвинение, а бывшего «зятя»: если он не виновен – их ребенок жив.

От Коэна отказалась даже бывшая жена Татьяна – весной прошлого года она взяла у мужа разрешение на развод, Виктор Коэн ее отпустил к другому – некому Сереже. Но его единомышленники, считающие российскую систему правосудия несовершенной, в ВК Виктора пишут последние новости о нем. Можно увидеть статьи о продвижении его непростого дела об убийстве и даже поздравление с Новым Годом как бы от его имени, в то время как в тюрьме у заключенных забирают все смартфоны, гаджеты, перекрывают любой доступ в интернет. Обращение Виктора Коэна к «фрэндам» в ВК было составлено на основании того, что он говорил, думал и чувствовал еще в СИЗО. Желает Виктора, как и любой человек, который без вины оказался за решеткой, не роптать, жить сегодня и сейчас, прощать врагов и не размениваться на мелочи.

Издание «Дейта.ру» сообщает: 28 ноября прошлого года суд не удовлетворил иск адвоката Виктора Коэна об апелляции, и приговор вступил в силу. Мужчина сел на 9,9 лет за убийство своей сожительницы Галины, которую он якобы убил в конце 2011 года. Тела Калядзинской, даже ее фрагментов, таки не нашли, но живая Галина – единственная, кто может избавить бывшего от тяжелой участи, а она на связь не выходит.