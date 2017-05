#JeremyMeeks is such a handsome guy! @jmeeksofficial in real life he looks even better than in the pictures 😉😁 _______________________________________________ Девочки, ну и мальчики тоже, вы бы хотели, чтобы я записала с ним интервью для своего видеоблога?? @jmeeksofficial Jeremy в жизни ещё красивее, чем на фото! 😜 Его история уникальна, из преступника он превратился в настоящую звезду, после того, как полицейские Лос Анджелеса выложили его фото в интернет. Был осуждён за мелкую кражу и незаконное хранение оружия. После того, как Джереми Микс вышел на свободу, его ждали контракты с ведущими домами мод! Именно таким образом он попал и на сегодняшний показ @philippplein78 😉 ______________________________________________ #cannesfilmfestival #LosAngeles #California #victoriabonya #USA #France #model #style #fashionshow #star 😊

