Виктория Боня в этом году посетила 70-й юбилейный Кнаский фестиваль. Виктрия по мимо самого фестивального показа посещала различные вечеринки и сейшены, на одном из которых она познакомилась самым красивым преступником в мире.

В этом году на 70-м юбилейном Канском фестивале собрал множество звезд мирового кинематогрофа и не только. Так на фестивале было много представителей и российского шоу бизнеса, одной из которых и является Виктория Боня. В этом году бывшая участница телевизионного проекта «Дом-2», успешная модель и просто красивая женщина решила предстать перед общественностью в разнообразных образах, которые не всем были по душе. Модель изменяла свой стиль настолько кардинально, что поражала всех присутствующих Канского фестиваля.

Виктория Боня при этом решила покорить Лазурный берег не только своим образом, но и общением с мировыми звездами, среди которых был замечен и рэпер 50 Cent. Общение двух звезд произошло на одной из закрытых вечеринок под названием Philipp Plein. На это мероприятие звезда пришла в элегантном черном мини платье, которое как нельзя лучше подчеркивала идеальную фигуру девушки. Свой стиль Боня гармонично дополнила черным пиджаком, одетом поверх платья, и яркой матовой черном помадой. Прическу выбрала обычную, заплетя свои длинные волосы в две косы. Фотографию с вечеринки Виктория опубликовала в Интсаграме, где поинтересовалась у поклонников, что они думают о ее новом имидже. Подписчики звезды в большинстве своем оценили стайл звезды, осыпав девушку комплиментами.

Помимо рэпера, Виткории удалось пообщаться с Джереми Миксом, считающимся самым красивым преступником в мире. Виктория сообщила, что жизнь данного молодого человека очень интересна и она договорилась с парнем о том, что в будущем он даст ей откровенной интервью и расскажет о своей нелегкой жизни преступника, сумевшем изменить судьбу.