Виктория Боня поддержала Бузову после провала на премии «Муз-ТВ»

Виктория Боня, которая никогда особо не поддерживала контактов с Ольгой Бузовой, решила поддержать ее в трудную минуту и написала теплые слова в «Инстаграме» звезды. Поклонники обеих девушек удивлены такими взаимоотношениями.

Недавно завершилась российская музыкальная премия «Муз-ТВ», где огласили результаты многих номинаций и подвели итоги уходящего года. Одним из номинантов текущего года стала известная телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова, которая после развода с Дмитрием Тарасовым с головой окунулась в творческую карьеру. Ольга стала снимать клипы, давать концерты, гастролировать и принимать участие в телепередачах. Номинировалась Ольга Бузова на премию «Прорыв года». Но победу певица так и не получила.

Ольга очень расстроилась, и, даже не смогла сдержать слез из-за того, что заветную «тарелку» получила не она. Прямо на премии она сделала видео, в котором поблагодарила своих фанатов за то, что они голосовали именно за нее. Она сказала о том, что поклонников ее таланта очень много и она будет и дальше радовать зрителей своим творчеством. Снятое видео звезда опубликовала в «Инстаграме».

В результате такого неприятного события многие подписчики поддержали певицу и стали писать подбадривающие комментарии о творчестве Бузовой: кто-то желал не останавливаться, кто-то желал успеха. Но удивило всех совсем не это. Одним из тех людей, кто поддержал звезду в трудную минуту, стала известная модель Виктория Боня.

Ну вот, проводила Маницу @mani_ca в аэропорт и уже скучаю!! Хорошего полёта, дорогая! Спасибо за такую яркую фоточку 😍😘 A post shared by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Jun 13, 2017 at 4:47am PDT

Виктория написала, чтобы Ольга не расстраивалась, так как она и так сделала очень много за текущий год. Она пожелала Ольге успеха и дальнейших результатов. Самое удивительное, что Боня и Бузова никогда не были замечены в близкой дружбе или в поддержке друг друга в социальных сетях.