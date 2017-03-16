Виктория Боня прокомментировала «слитый» компромат на Викторию Якубовскую

Виктория Якубовская, популярная российская телеведущая, недавно стала жертвой хакеров, который взломали персональный фотоархив Виктории и опубликовали добытые снимки в Интернете. За свою коллегу заступилась другая известная в России телеведущая Виктория Боня.

Боня обратилась к интернет-мошенникам, обидевшим Якубовскую, с призывом прекратить «лезть в чужую личную жизнь». По словам Виктории Бони, преступники, видимо, не осознают, какие последствия их действий испытала на себе Якубовская. Бывшая участница «Дома 2» уверена, что инцидент с украденными «обнаженными» снимками Якубовской навсегда испортил репутацию и жизнь телеведущей.

Что касается самой жертвы мошенников, то она предпочла не комментировать неприятный для себя инцидент. Очевидно, после случившегося и не стоит ждать никаких публичных заявлений от пострадавшей.

Будет ли пытаться восстановить справедливость в суде пострадавшая телеведущая, неизвестно.

К слову, Виктория Якубовская стала далеко не первой и не последней жертвой интернет-мошенников. Ранее широкий общественный резонанс вызвала утечка личных материалов Ольги Бузовой и Юлии Ковальчук. А недавно британская звезда Эмма Уотсон заявила, что будет судиться с хакерами, выложившими в Интернет ее интимные фотографии.