Модель Виктория Боня рассказала, что тайно сочеталась узами брака. О своем новом супруге Виктория распространяться не хочет. Она четко дала понять, что поклонники из «Инстаграма» – не круг ее доверия, и потому откровенности лучше не ждать. Единственное, что стало известно о избраннике Виктории – он человек «с мозгами» и может позволить себе подарить любимой роскошное кольцо на свадьбу.

Модель и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня после болезненного разрыва с Алексом Смерфитом сумела прийти в себя, найти новую любовь и даже выйти замуж, а со своим бывшим Виктория оговорила его отношения с дочерью Анджелиной. Алекс по-прежнему остается отцом девочки и обязан ей помогать материально, даже несмотря на то, что у нее появится новый папа. О новом муже Виктория не хочет рассказывать, тем более в социальных сетях людям, которые могут завидовать ей. Единственное, что известно о новом мужчине Виктории – он неглупый, умеет выгодно продать свой ум, чтобы дарить жене дорогие подарки вроде роскошного обручального кольца. К дочери своей жены мужчина сумел найти подход и стать ей если не отцом, то другом – девочка без ума от леопардов, вот отчим ей и дарит плюшевых леопардов.

#Love them 😍 ❣️ A post shared by Victoria Bonya (@victoriabonya) on Sep 2, 2017 at 10:58am PDT

Алексу Смерфиту Виктория Боня искренне желает счастья в новой жизни без нее, а как к мужчине ничего к нему больше не чувствует и не испытывает: они – разные люди, и судьбы у них тоже разные. Большой ошибкой Виктория считает тот факт, что свою жизнь в гражданском браке она слишком выставляла напоказ, но сейчас у нее законный брак и любимый муж, которого она не хочет лишний раз показывать. Миллионер Смерфит тоже скоро перестанет быть завидным холостяком и женится на своей девушке.