Виктория Дайнеко, известная российская певица, которая недавно развилась со своим мужем, призналась своим поклонником, что она очень тяжко переживает разрыв с мужем, в том числе и из-за бытовых проблем, которые ей приходиться решать каждый день.
Так певица отметила тот факт, что на данный момент у нее существуют проблемы, связанные с тем, на кого оставить своего маленького ребенка. Как оказалось, певица в очередной раз уволила свою няню, а новую еще не нашла. Поэтому, как утверждает Виктория, она везде ездит с ребенком, в том числе и на репетиции и важные встречи, поскольку никто не отменял ни гастролей, ни репетиций, ни других важных мероприятий.
Отметим также, что вскоре известной певице исполняется 30 лет, а, следовательно, круглую дату необходимо отметить в кругу друзей и близких, которые должны остаться довольны результатом праздника. И опять вся организация ложиться на хрупкие плечи девушке, поскольку обратиться за помощью Виктории не к кому.
Сама певица призналась своим поклонникам, что у нее достаточно сложный период, и она пребывает достаточно в напряженном графике, из-за этого испытывает некий шок, поскольку не знает как возможно самостоятельно справиться с таким количеством накопившихся проблем.
Подтверждает затруднительную ситуацию и внешний вид певицы, который свидетельствует об огромной усталости и стрессе. Сама певица, не выдержав всего этого, написала даже эмоциональный пост в Instagram, где озвучила проблему того, что никто ей не помогает и проблемы сами не решаются. Выход, по мнению артистки, пока единственный — пить ромашковый чай.
Короче. Никакого гламура на фото. Мама-панда и фейстюн не в состоянии закрасить синяки. И нет. Они не потому что я в очередной раз осталась без няни накануне миллиона важных событий и в шоке. А потому что сейчас все горит синем пламенем и я в ещё большем шоке😂 помощи нет — не беда, прилетит помощь, нужна будет квартира большая, пока Ее тоже нет, день Рождения в пятницу теперь висит на волоске и ничего что 65 человек подтвердили своё присутствие и кто-то специально в этот день летит с другого конца Планеты, а кто-то вовсе остался в Москве из-за меня же, спасибо некоторым людям за такой красивый подарок к юбилею моему. Есть вариант конечно что все магическим способом срастется к этой самой пятнице, но пока я сомневаюсь. Пью ромашковый чай и жду чуда😂 подумаю об этом завтра. Одним словом😂 все равно все празднуют и никто не хочет решать мои вопросы😬😂
Порадовало Викторию Дайнеко то, что многие подписчики не только морально поддержали, но и предложили свою помощь.