Короче. Никакого гламура на фото. Мама-панда и фейстюн не в состоянии закрасить синяки. И нет. Они не потому что я в очередной раз осталась без няни накануне миллиона важных событий и в шоке. А потому что сейчас все горит синем пламенем и я в ещё большем шоке😂 помощи нет — не беда, прилетит помощь, нужна будет квартира большая, пока Ее тоже нет, день Рождения в пятницу теперь висит на волоске и ничего что 65 человек подтвердили своё присутствие и кто-то специально в этот день летит с другого конца Планеты, а кто-то вовсе остался в Москве из-за меня же, спасибо некоторым людям за такой красивый подарок к юбилею моему. Есть вариант конечно что все магическим способом срастется к этой самой пятнице, но пока я сомневаюсь. Пью ромашковый чай и жду чуда😂 подумаю об этом завтра. Одним словом😂 все равно все празднуют и никто не хочет решать мои вопросы😬😂

