Виктория Дайнеко, известная российская певица, которая недавно развилась со своим мужем, призналась своим поклонником, что она очень тяжко переживает разрыв с мужем, в том числе и из-за бытовых проблем, которые ей приходиться решать каждый день.

Так певица отметила тот факт, что на данный момент у нее существуют проблемы, связанные с тем, на кого оставить своего маленького ребенка. Как оказалось, певица в очередной раз уволила свою няню, а новую еще не нашла. Поэтому, как утверждает Виктория, она везде ездит с ребенком, в том числе и на репетиции и важные встречи, поскольку никто не отменял ни гастролей, ни репетиций, ни других важных мероприятий.

Отметим также, что вскоре известной певице исполняется 30 лет, а, следовательно, круглую дату необходимо отметить в кругу друзей и близких, которые должны остаться довольны результатом праздника. И опять вся организация ложиться на хрупкие плечи девушке, поскольку обратиться за помощью Виктории не к кому.

Сама певица призналась своим поклонникам, что у нее достаточно сложный период, и она пребывает достаточно в напряженном графике, из-за этого испытывает некий шок, поскольку не знает как возможно самостоятельно справиться с таким количеством накопившихся проблем.

Подтверждает затруднительную ситуацию и внешний вид певицы, который свидетельствует об огромной усталости и стрессе. Сама певица, не выдержав всего этого, написала даже эмоциональный пост в Instagram, где озвучила проблему того, что никто ей не помогает и проблемы сами не решаются. Выход, по мнению артистки, пока единственный — пить ромашковый чай.

Порадовало Викторию Дайнеко то, что многие подписчики не только морально поддержали, но и предложили свою помощь.