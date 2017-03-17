Певица Виктория Дайнеко опровергла новость о том, что попала в больницу. Ранее о госпитализации исполнительницы сообщали некоторые информационные источники и СМИ. На своей личной странице в социальной сети Instagram Виктория обратилась к подписчикам с опровержением информации о госпитализации.

Виктория рассказала фолловерам о том, что она абсолютно здорова. В своем личном микроблоге она разместила видеозапись, на которой видно, как певица прогуливается по супермаркету, рассказывая поклонникам, что новость о ее госпитализации и операции – это очередная утка, неясно кем запущенная на просторы сети «Интернет».

«Я не знаю, что происходит с фантазией некоторых журналистов», — делится певица. Исполнительница отблагодарила поклонников, которые переживают о состоянии ее здоровья. Она заверила, что с ней в настоящий момент все в порядке, чего и пожелала своим подписчикам. Напомним, что недавно в сети «Интернет» обсуждалась семейная жизнь Виктории Дайнеко. Информационные источники сообщали, что певица готова разводиться со своим супругом, звездная пара сегодня больше не проживает вместе.

В начале зимы Дайнеко пережила несколько стрессовых ситуаций, например, чрезвычайное происшествие в ее квартире, из-за чего она срочно эвакуировалась к своим родителям. Кроме того, однажды она не смогла попасть в свой автомобиль, который оказался заблокированным изнутри. В тот момент Виктория радовалась, что не оставила в автомобиле свою дочь. Быть может, постоянные новости о стрессовых ситуациях в жизни поп дивы спровоцировали слухи о госпитализации.